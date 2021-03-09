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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

طلاب «الجيزة الثانوية» يشيدون بسهولة امتحان اللغة الإنجليزية

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 11:24 ص
طلاب الثانوي
طلاب الثانوي
آية سالم - تصوير: إسلام محمود
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انتهي طلاب الصف الثاني الثانوي من امتحان اللغة الإنجليزية لشعبتي العلمي والأدبي منذ قليل، بمدرسة الشهيد على أحمد فهمي "الجيزة الثانوية بنات سابقآ"، اليوم الثلاثاء بنظام التابلت، وسط إجراءات احترازية مشددة حرصا على سلامة الطلاب من فيروس كورونا.

وتواجدت "الدستور" بمحيط المدرسة لرصد آراء الطلاب حول مستوى الامتحان وجاءت على النحو التالي.

قالت الطالبة تقى سعيد، إن السيستم بدأ في العمل معاها بعد مرور نصف الوقت، إلا أن سهولة الامتحان ساعدتها في إنجازه قبل نهاية الوقت المحدد.

وأشادت عبير علي بسهولة الامتحان، مؤكدة على أنه جاء عكس المتوقع فى مستوى الطالب المتوسط ويمكن لأي طالب إنجازه، لافتة إلى أن تم تسريب الامتحان تزامنا مع انطلاقه.

وأضافت مريم أحمد أن الأزمة تكمن في السيستم وليس في سهولة أو صعوبة الامتحان، لافتة إلى أنه يعمل بشكل جيد لدى بعض الطالبات عكس مجموعة أخرى لا يعمل.

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