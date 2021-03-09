طلاب «الجيزة الثانوية» يشيدون بسهولة امتحان اللغة الإنجليزية

انتهي طلاب الصف الثاني الثانوي من امتحان اللغة الإنجليزية لشعبتي العلمي والأدبي منذ قليل، بمدرسة الشهيد على أحمد فهمي "الجيزة الثانوية بنات سابقآ"، اليوم الثلاثاء بنظام التابلت، وسط إجراءات احترازية مشددة حرصا على سلامة الطلاب من فيروس كورونا.وتواجدت "الدستور" بمحيط المدرسة لرصد آراء الطلاب حول مستوى الامتحان وجاءت على النحو التالي.قالت الطالبة تقى سعيد، إن السيستم بدأ في العمل معاها بعد مرور نصف الوقت، إلا أن سهولة الامتحان ساعدتها في إنجازه قبل نهاية الوقت المحدد.وأشادت عبير علي بسهولة الامتحان، مؤكدة على أنه جاء عكس المتوقع فى مستوى الطالب المتوسط ويمكن لأي طالب إنجازه، لافتة إلى أن تم تسريب الامتحان تزامنا مع انطلاقه.وأضافت مريم أحمد أن الأزمة تكمن في السيستم وليس في سهولة أو صعوبة الامتحان، لافتة إلى أنه يعمل بشكل جيد لدى بعض الطالبات عكس مجموعة أخرى لا يعمل.