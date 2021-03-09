وزير الخارجية الروسي: نرحب بنهج الإمارات لحل القضية الفلسطينية

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن الاتصالات مع الإمارات مستمرة على أعلى المستويات، مشيرًا إلى أن حجم التعاون التجاري مع الإمارات وصل إلى 3 مليارات دولار.وأضاف لافروف، خلال حديثه في مؤتمر صحفي مع نظيره الإمارتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء: "ناقشت مع القيادة الإماراتية الشراكة والاستثمارات المتبادلة بين بلدينا، ولدينا إرادة للتعاون مع الإمارات من خلال صندوق الاستثمار الروسي".وأشار لافروف، إلى أنه تأسيس مشروعات جديدة مع الإمارات، بالإضافة إلى التعاون في مجالات عديدة وكذلك التعاون بين البلدين في مجال تطوير لقاحات ضد كورونا.وفيما يخص قضايا الشرق الأوسط، قال وزير الخارجية الروسي: "أجريت محادثات مهمة مع الشيخ محمد بن زايد، وبحثنا الأمور الإقليمية وقضايا الشرق الأوسط"، مضيفًا: "بحثنا التطورات في الخليج واستقرار الأمن فيه".وأعرب الوزير الروسي عن استعداد بلاده في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وصرح قائلًا: "نعمل على المساهمة في الحوار الفلسطيني الإسرائيلي".كما أعرب لافروف، عن ترحيب موسكو باتفاقية السلام بن الإمارات وإسرائيل وبوجهة النظر الإماراتية بشأن حل القضية الفلسطينية، فيما أكد دعم بلاده للتسوية السياسية في سوريا وليبيا واليمن.