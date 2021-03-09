تعاون بين معهد إعداد القادة بحلوان ومركز إعداد القادة بجامعة بنها

وقع معهد إعداد القادة بحلوان، بروتوكول تعاون مع مركز إعداد القادة بجامعة بنها، في إطار إعادة تفعيل بروتوكولات التعاون المبرمة بين المعهد ومختلف المؤسسات والجهات الحكومية.و أوضح الدكتور كريم همام، مدير المعهد، أن بروتوكول التعاون يهدف إلى إدماج الشباب الجامعي في الأنشطة المختلفة، وإعداد كوادر طلابية وقيادات شبابية قادرة على تحمل المسئولية وبناء شخصية الشباب الجامعي وتنمية مهاراته وتعميق حسه وانتمائه الوطني، بجانب نبذ العنف والتطرف الفكري والتأكيد على التمسك بالقيم والأعراف والهوية المصرية، ويأتي هذا التعاون في إطار رؤية المعهد لإعداد وتأهيل الكوادر من القيادات الشبابية وإتاحة الفرص ومجالات المشاركة الحقيقية في البناء المجتمعي من خلال تقديم البرامج والأنشطة التنموية والتثقيفية المتجددة.وشهد توقيع البروتوكول عن معهد إعداد القادة الأستاذ الدكتور كريم همام مدير المعهد، والأستاذ مصطفى كامل الأمين المساعد للمعهد، والأستاذ طارق شاهين منسق الأنشطة بالمعهد، ومن جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والأستاذ الدكتور محمد أبو سالم المشرف العام على مركز إعداد القادة بجامعة بنها، والدكتور أحمد نجيب مدير المركز.يذكر أن مركز إعداد القادة بجامعة بنها يعد من أوائل مراكز إعداد القادة المنشأة بالجامعات بالتعاون مع المعهد لتنفيذ الخطط والبرامج المشتركة والتنسيق والتكامل مع الجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة، وتنفيذ العديد من المشروعات الرائدة والدورات التدريبية المختلفة.وعلى هامش توقيع البروتوكول، تم تنظيم جولة ميدانية بمقر المركز بجامعة بنها وتفقد السادة الحضور منشآت المركز والمبنى الاداري وقاعات المحاضرات وحمام السباحة والملاعب والمنشآت الرياضية.