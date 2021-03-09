رفض شراء كارت شحن له.. فأشعل في جسده النيران

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، بمعاقبة عامل بمصنع حلويات، بالسجن المشدد 10 سنوات، لقيامه بإضرام النيران فى طفل، لرفضه شراء كارت شحن له.وكان مركز شرطة الزقازيق، قد تلقى بلاغا من الطفل "البخارى العادلى فريد" 15 سنة يتهم فيه "ك ع ع" 20 سنة عامل بمصنع حلويات مقيم مركز الزقازيق، بسكب مادة مشتعلة عليه، وإحداث إصابته، وتبين أن المتهم طلب من المجنى عليه شراء كارت شحن فأجابه بالرفض، وعلى إثر ذلك قام المتهم بثقب مادة مشتعلة "بنزين" على جسد المجنى عليه مشعلا النيران به، محدثا إصابته بحروق نارية بنسبة 20% حول الرقبة والصدر.وتم القبض على المتهم وإحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.