طالبات عن اللغة الأجنبية الأولى: الامتحان سهل

فتحت مدرسة أحمد عرابي الثانوية للبنات، بإدارة العمرانية التعليمية التابعة لمحافظة الجيزة، أبوابها لخروج طالبات الشعبة الآدبية بالصف الثاني الثانوي، عقب الانتهاء من امتحان اللغة الاجنبية الأولى.وقالت هدى عبدالعال، لـ"الدستور" إن امتحان اللغة الألمانية، لم يكن صعبا، بل كان في مستوى الطالب المتوسط، والسيستم لم يقع، ولم تقل سرعة الإنترنت.وتابعت إيمان محمود قائلة:" امتحان اللغة الفرنسية كان يحتوي على بعض الاسئلة التي تحدد مستوى الطالب وتفرق بين المتفوق والمتوسط".يأتي ذلك في ظل تأدية طلاب الصف الثاني الثانوي اختبار مادتي اللغة الاجنبية الاولى والكمياء للشعبة العلمية، بنظام التابليت.