ماذا حدث للسيدة التي ظهرت في فيديو «متحرش المعادي»؟

أثار مقطع فيديو رصدته إحدى كاميرات المراقبة يظهر لحظة تحرش شخص بطفلة، غضب شديد على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب البعض من وزارة الداخلية سرعة القبض عليه، بعدما أثار حالة من الاستياء.يرصد الفيديو أن المتحرش استدراج الطفلة لأحد مداخل العقارات بجوار سلم العقار وبدأ يلامس أجزاء من جسدها.وخرجت سيدتان من سكان العقار، حدثت مشادة كلامية بينهما والمتحرش خرج على إثرها هاربا.وتواصلت"الدستور" مع مارثا شوقي التي نشرت الفيديو فقالت:" أخذت الفيديو من سيدة تدعى أوجيني أسامة، كانت ترتدي الأسود، وهى في قائمة الأصدقاء بفيس بوك".وأضافت: "ليس لديها متابعين كثيرين، لذا عندما نزلت الفيديو لم يشاهده الناس، قمت بمشاركة الفيديو بنفسي ليراه الجميع وبالفعل حصد آلاف التعليقات".وتابعت:"لست انا التي ظهرت بالفيديو وأعتقد الناس اختلط عليهم الأمر، في الحقيقة إن "أوجيني" اختفت ومسحت كل صورها لا أعلم ما إذا كانت تلقت تهديدات أم ماذا حدث معها؟!".