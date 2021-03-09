طرد كلبي بايدن من البيت الأبيض بعد «حادث عض»

كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل حادث تعرض ضابط أمن بالبيت الأبيض لهجوم من كلبي الرئيس الأمريكي جو بايدن.فيما أشارت التقارير الإخبارية، إلى أن الرئيس الأمريكي أعاد كلبيه إلى منزله في ويلمنجتون بولاية ديلاوير بعد "حادث العض".ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدرين لم تذكر اسميهما أن تصرفات عدوانية صدرت عن ميجور البالغ ثلاث سنوات، وهو أصغر كلبي آل بايدن من نوع "جيرمن شيبرد"، منها القفز والنباح ومهاجمة موظفي البيت الأبيض وعناصر الأمن.وأشار المصدران إلى حصول "حادث عض" من دون أن يحددا ما إذا كان تسبب بإصابات. إلا أن الحادث اعتُبر خطيرًا بما يكفي لاتخاذ قرار بإعادة الكلبين ميجور وتشامب البالغ 13 عامًا إلى منزل آل بايدن في ويلمنغتون الأسبوع الفائت.يشار إلى أن جو بايدن وزوجته تبنيا ميجور العام 2018. فأصبح بذلك أول كلب يتم تبنيه من مأوى للحيوانات يدخل البيت الأبيض بعد انتقاله إليه على إثر مراسم تنصيب الرئيس الجديد في يناير الماضي.