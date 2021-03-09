رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة الوادى الجديد تواصل الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 11:17 ص
الامتحانات
الامتحانات
محمد مهدي
طباعة
تواصل جامعة الوادى الجديد اليوم الثلاثاء، امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف الكليات وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.

وقال الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى إن لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول تجرى وسط إجراءات احترازية ووقائية والتأكيد على التزام الطلاب بالضوابط العامة للامتحانات وارتداء الكمامات الطبية وتحقيق التباعد الاجتماعي وتقليل عدد الطلاب في اللجان.

وأضاف رئيس الجامعة أنه قد تم التنبيه على كافة الوكلاء والمساعدين بضرورة التواجد المستمر باللجان وتوفير لجنة عزل بمختلف الكليات وتوفير لجان لذوى الاحتياجات الخاصة.

كما قام طنطاوي بمتابعة لجان كليات الامتحانات للاطمئنان على داء الطلاب للامتحانات بالكليات التى تجرى بها الامتحانات على فترتين، حيث اطمأن رئيس الجامعة على تعقيم لجان الامتحانات قبل وبعد اداء الطلاب والطالبات لامتحاناتهم والتاكيد على توافر وسائل الراحة بقاعات الامتحان وتابع تواجد الاساتذة والمراقبين لحل أى مشكلة تواجه الطلاب.

وأكد توفير اتوبيسات الجامعة لنقل الطلبة والطالبات من المدن الجامعية ومن ميدان الساحة الشعبية الى مقر الجامعة الجديد بالكيلو 10، بالإضافة إلى الزام سائقى الاتوبيسات بتركيب أعداد محددة فى كل حافلة لمنع تكدس الطلاب والطالبات وإلزامهم بارتداء الكمامة حفاظا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

موضوعات متعلقة

خطوات الاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي 2021

مكاسب الدولار العالمية تقوده للارتفاع أمام الجنيه بنحو 3 قروش بالبنوك

سيدة تلقى بنفسها أمام القطار.. والسائق ينقذها بهذه الطريقة

أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 9-3-2021

الصور

image description

انتهاء العمل بتطوير طريق القوصية بأسيوط

image description

10922 طالبا أدوا امتحانات الصف الثاني الثانوي بدمياط

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروعات تطوير الريف المصري بساحل سليم

image description

محافظ أسيوط يضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري

image description

بتكلفة 148 مليون.. مشروع دعم فني للحلول المتكاملة للمياه بأسيوط

الأكثر قراءة

«الأطباء» تشكر الرئيس على تكريمه لمصابى وشهداء الجيش الأبيض في مواجهة كورونا

أول تحرك من وزارة الداخلية حول فيديو التحرش بـ«طفلة المعادى»

النيابة تستمع لشهادة طبيبة في «تحرش طفلة المعادي»

«تحرش طفلة المعادي».. أبرز جرائم الأسبوع

إنفوجراف

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

إصابة 6 أشخاص بكورونا بعد تلقيهم اللقاح في كوريا الجنوبية

مواعيد قطارات المنصورة الزقازيق اليوم الثلاثاء 9-3-2021

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2021

إضراب يشل حركة القطارات في الجزائر

أيام زمان

طردته زوجته واستولت على أملاكه.. مأساة عبدالفتاح القصرى

حكاية ليلى مراد مع أم كلثوم والمطر

«حرام يا ناس ما تقولونه».. شائعة تسببت فى غضب شديد لعادل أدهم

«هددتني أنا وشادية».. كواليس معركة عماد حمدي مع زوجته فتحية شريف

مقالات الرأي
جمال-أسعد
الحوار المجتمعى
ماجد حبته
يومان عالميان لاضطهاد الرجل!
لواء.حمدى البطران
ضرورة الثقافة الآن
مؤمن المحمدي
مثلث الرعب
المزيد

الثقافة

برنامج أول لقاءات سلسلة رموز الفكرية.. مصطفى الفقى ضيفًا

«الخط الأبيض من الليل» جديد خالد النصرالله عن دار الساقي

الجمعة.. «القومى للمسرح» يقيم دراسة نقدية تتناول عرض «لحظة حب»

«الفنون التشكيلية» يحتفي بالدكتورة زينب عبدالعزيز بمعرض استعادي في قاعة الباب