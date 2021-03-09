جامعة الوادى الجديد تواصل الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة

تواصل جامعة الوادى الجديد اليوم الثلاثاء، امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف الكليات وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.وقال الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى إن لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول تجرى وسط إجراءات احترازية ووقائية والتأكيد على التزام الطلاب بالضوابط العامة للامتحانات وارتداء الكمامات الطبية وتحقيق التباعد الاجتماعي وتقليل عدد الطلاب في اللجان.وأضاف رئيس الجامعة أنه قد تم التنبيه على كافة الوكلاء والمساعدين بضرورة التواجد المستمر باللجان وتوفير لجنة عزل بمختلف الكليات وتوفير لجان لذوى الاحتياجات الخاصة.كما قام طنطاوي بمتابعة لجان كليات الامتحانات للاطمئنان على داء الطلاب للامتحانات بالكليات التى تجرى بها الامتحانات على فترتين، حيث اطمأن رئيس الجامعة على تعقيم لجان الامتحانات قبل وبعد اداء الطلاب والطالبات لامتحاناتهم والتاكيد على توافر وسائل الراحة بقاعات الامتحان وتابع تواجد الاساتذة والمراقبين لحل أى مشكلة تواجه الطلاب.وأكد توفير اتوبيسات الجامعة لنقل الطلبة والطالبات من المدن الجامعية ومن ميدان الساحة الشعبية الى مقر الجامعة الجديد بالكيلو 10، بالإضافة إلى الزام سائقى الاتوبيسات بتركيب أعداد محددة فى كل حافلة لمنع تكدس الطلاب والطالبات وإلزامهم بارتداء الكمامة حفاظا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.