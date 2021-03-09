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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مصرع طالبة صدمتها سيارة ملاكي في أكتوبر

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 11:15 ص
جثة
جثة
ندى حمدي
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لقيت طالبة جامعية مصرعها، اليوم الثلاثاء، إثر صدمها من سيارة ملاكي، وتم نقلها إلى المستشفى، إلا أنها فارقت الحياة، بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

و تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بمصرع طالبة صدمتها سيارة بمدينة 6 أكتوبر، بإجراء التحريات تبين أن الضحية طالبة جامعية، لقيت مصرعها نتيجة اصطدام سيارة ملاكي بها، وتم نقلها إلى المستشفى، إلا أنها فارقت الحياة.

و تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه قائد السيارة، وتبين أنه طالب جامعي، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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