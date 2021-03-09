مصرع عامل أسفل عجلات القطار بالشرقية

لقى عامل زراعي من محافظة الشرقية، مصرعه أسفل عجلات القطار، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من أمام مزلقان قرية العصلوجى، وتم تحرير المحضر اللازم.تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا من مستشفى الزقازيق العام، بوصول جثة هامدة لشخص يدعى "محمود ع ر" 26 سنة عامل زراعى، مقيم كفر الزقازيق.وتبين أنه أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور ناحية قرية العصلوجى، صدمه القطار رقم 332 الصالحية القاهرة، وتوفى فى الحال.وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الزقازيق العام، وإخطار النيابة العامة.