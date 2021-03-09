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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد الشرنوبي يشارك بـ«أغنية الشهيد» في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 11:12 ص
محمد الشرنوبي
محمد الشرنوبي
محمد قدري
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قدم النجم الشاب محمد الشرنوبي، أغنية جديدة بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة رقم 33 المقامة بقاعة "المنارة" ضمن احتفالات مصر بيوم الشهيد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأدى الشرنوبي أغنية عن "فضل الشهيد" وعن مكانته وأنه شرف للمصريين بسبب تضحياته وحمايته للأمانة، وسط تفاعل كبير من الحضور.

وجاء ذلك بعد أغنية شارك بها كلا من الفنانين محمد ثروت، نادية مصطفى، جنات، تناولت حكاية أسرة شهيد بمشاركة كورال الأطفال.

وقدم ثروت دور الأب ونادية مصطفى دور الأم وجنات دور الزوجة والحبيبة، والطفل سيف دور الابن، بالإضافة إلى دور الصديق والحديث عن أنه ليس خسارة في بلده وتضحيته لها أهميتها.

وتقام الندوة التثقيفية رقم 33 ضمن احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، والذي يواكب ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق في التاسع من مارس عام 1969.

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