ضمن «حياة كريمة».. «الصحة» تطلق 5 قوافل بالمجان

تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، ولمدة يومين، 5 قوافل طبية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»؛ لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.وأوضحت وزارة الصحة، أن القوافل تضم جميع التخصصات الطبية من «نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية».وذكرت أن القوافل الطبية تقدم خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها جميع الأدوية، مشيرة إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.وأشارت إلى أن القوافل سيتم إطلاقها في مناطق؛ كوم الأطرون مركز طوخ محافظة القليوبية، ووادي الإسباعية العليا ووادي سعال مركز سانت كاترين محافظة جنوب سيناء، وعواجة مركز ديروط محافظة أسيوط، والقبابات مركز أطفيح محافظة الجيزة، ومرسى علم محافظة البحر الأحمر.