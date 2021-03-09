محمد ثروت ونادية مصطفى وجنات في أغنية «ابن شهيد»

شارك النجم محمد ثروت والنجمة نادية مصطفى والنجمة جنات في أغنية عن حكاية أسرة شهيد، بمشاركة كورال الأطفال بالندوة التثقيفية الـ33 بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، والمقامة فى مركز المنارة والمقامة بحضور الرئيس السيسي.وقدم ثروت دور الأب، ونادية مصطفى دور الأم، وجنات دور الزوجة والحبيبة، والطفل سيف دور الابن، بالإضافة إلى دور الصديق، والحديث عن أنه ليس خسارة في بلده وتضحيته لها أهميتها.وتقام الندوة التثقيفية رقم 33 ضمن احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، والذى يواكب ذكرى استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق فى التاسع من مارس عام 1969.