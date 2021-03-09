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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد ثروت ونادية مصطفى وجنات في أغنية «ابن شهيد»

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 11:28 ص
محمد ثروت
محمد ثروت
محمد قدري
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شارك النجم محمد ثروت والنجمة نادية مصطفى والنجمة جنات في أغنية عن حكاية أسرة شهيد، بمشاركة كورال الأطفال بالندوة التثقيفية الـ33 بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، والمقامة فى مركز المنارة والمقامة بحضور الرئيس السيسي.

وقدم ثروت دور الأب، ونادية مصطفى دور الأم، وجنات دور الزوجة والحبيبة، والطفل سيف دور الابن، بالإضافة إلى دور الصديق، والحديث عن أنه ليس خسارة في بلده وتضحيته لها أهميتها.

وتقام الندوة التثقيفية رقم 33 ضمن احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، والذى يواكب ذكرى استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق فى التاسع من مارس عام 1969.

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