ضبط 22 طن أرز معبأ بدون ترخيص في كفر الشيخ

قام جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول بكفر الشيخ، يرافقه عبد الفتاح على، وكيل المتابعة التموينية بكفر الشيخ، ورزق العدوي، رئيس الرقابة التموينية بالحامول، بشن حملة تموينية على المحلات التجارية ومحلات بيع السلع الغذائية، لمنع الاحتكار والتأكد من جودة السلع الغذائية.وأسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر متنوعة كالتالي: ضبط 2 طن و35 كيلو أرز أبيض معبأ فى أكياس بلاستيكية بدون ترخيص، كما تم ضبط 20 طن أرز شعير و250 كيلو بلاستيك للتعبئة.كما تم تحرير محضر عدم وجود إعلان بمستودع غاز، وأيضا تحرير محضر بدال تموينى مغلق فى مواعيد العمل الرسمية، وتحرير محضر مزاولة محل أجهزة كهربائية وأدوات منزلية لعدم وجود إعلان.