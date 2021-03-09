تجهيز 28 ألف فدان للعمل بنظام الري الحديث بالفيوم

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا لمتابعة اآليات تطبيق نظم الري الحديث، والوقوف على ما تم إنجازه من أعمال.جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندس أيمن نضر وكيل وزارة الموارد المائية والري، والدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة، والدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، والمحاسب أشرف درويش رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والاستاذ خالد حسن رئيس قطاع البنك الزراعي بالفيوم، ومدير عام التوجيه المائي بمديرية الري، ومدير التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم، ومستشار البنك الزراعي بالفيوم.وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الهدف من الإجتماع مناقشة ما تم التوصل اليه في تطبيق نظم الري الحديث، واستعراض ما تم انجازه من أعمال، ومساهمة كل قطاع للتسهيل على المزارعين في تطبيق نظم الري بالحديث، حيث تم الانتهاء من تجهيز 28 ألفا و500 فدان بالري الحديث، ومن المستهدف زيادة هذه المساحة إلى 37 ألف فدان بنهاية شهر يونيه القادم.خلال الاجتماع وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الري، بتيسير الإجراءات للمزارعين الراغبين في الاستفادة من تطبيق مبادرة الري الحديث، من خلال اعتماد خرائط كاملة لزمام الاراضي، وتوحيد الأوراق المطلوبة، والتنسيق مع البنك الزراعي، لإنشاء شركة متكاملة لإنتاج مستلزمات الري الحديث للتيسير على الفلاحين، فضلًا عن عقد زيارات ميدانية للمزارعين، ومسئولي روابط مستخدمي المياه لتبادل الخبرات وتعريفهم بفائدة الري الحديث من زيادة الانتاج وجودته وتوفير المياه، كما وجه المحافظ، بدراسة تطبيق نظم الري الحديث بالمزرعة النباتية بمركز طاميه على مساحة 150 فدان، موجهًا مسئولي الري بوضع ضوابط واضحة ومحددة للاستفادة من تطوير المساقي الخاصة بري شرق الفيوم بعد تخصيص الوزارة مبلغ 200 مليون جنية لهذا الشأن.كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التربية والتعليم، بتنفيذ برنامج تدريبي معتمد لطلبة التعليم الفني الزراعي، لتدريبهم على تنفيذ مشروعات الري الحديث بالتنسيق مع مديرية الري، كما وجه وكيل وزارة الزراعة بعقد ندوات إرشادية للفلاحين لتعريفهم بفوائد الري الحديث، من خلال إدارة التعاون بمديرية الزراعة، وتفعيل دور المراقبة الزراعية لتحديد أسماء المخالفين.ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة الري والموارد المائية، عن تفعيل قرار وزير الري بتطبيق غرامة وذلك بدءًا من شهر أبريل القادم لأصحاب الاراضي المقرر ريها بالطرق الحديثة ومازالت تروى بالغمر.واستعرض مدير البنك الزراعي المصري، خلال الاجتماع عدد مشروعات الري الحديث التي قام البنك بتمويلها، من خلال بعض الجمعيات الزراعية التابعة للجمعية المركزية، لافتا أنه جاري تركيب 4 ماكينات ATM جديده، بالوحدة المحلية بقرية الروضة التابعة لمركز طامية، والوحدة المحلية بقرية دمو التابعة لمركز الفيوم، والوحدة المحلية بقرية تطون التابعة لمركز اطسا، ومدرسة الشهيد محمد موسى الجلاب بمركز سنورس.