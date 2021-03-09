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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«المساحة» تقدر قيمة تعويضات تطوير الطريق الدائري

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 11:04 ص
جريدة الدستور
وائل القمحاوى
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تنفذ الهيئة المصرية العامة للمساحة بوزارة الموارد المائية والري، أعمال تقييم تعويضات المشروعات القومية ومنها مشروعات الطرق والكبارى، وصرف التعويضات للمتضررين من أعمال نزع الملكية للمشروعات وفق قواعد محددة بحسب الشخص أو المؤسسة وحجم الضرر الواقع على كل طرف أولها بطريقه المقارن.

وقامت المهندسة رجاء محمد سالم، مدير عام الإدارة العامة للتثمين بالوجه البحري، ورئيس اللجنة العليا لتعويضات نزع الملكية لمحافظة القليوبية، مع اللجنة التحضيرية برئاسة المهندسة دينا ممدوح وعضوية المهندس محمد عصام، بمعاينة وتقدير التعويضات لمشروع 447 طرق تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة بمنطقة الخصوص، فى إطار إنهاء أعمال التثمين للمشروعات القومية وصرف تعويضات العقارات المتعارضة مع تطوير الطريق الدائري.

يأتى ذلك فى إطار صرف تعويضات وأعمال نقل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير والتقدم في سير الإجراءات التي تقوم بها الهيئة المصرية للمساحة للأراضي والعقارات الواقعة في نطاق نزع الملكية المطلوبة لأعمال التطوير، بالتنسيق بين وزارتى النقل والموارد المائية والرى من خلال الهيئة المصرية العامة للمساحة.

يذكر أن الهيئة العامة للمساحة التابعة لوزارة المواردالمائية والري، تتحمل مهمة إمداد الحكومة والقطاع العام والخاص والمواطنين بالمعلومات، بالإضافة إلى مسئوليتها عن تنفذ جميع أنواع القياس والخرائط والشبكات وتعيين حدود الملكية والعقارات اللازمة، بالإضافة إلى صرف التعويضات للمتضريين سواء كانوا أشخاصًا أو هيئات خاصة أو حكومية والبت فى نزاعات الأهالى مع بعضهم البعض.

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