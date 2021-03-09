قتل زوجته بـ«شاكوش».. ومات أثناء هروبه

قتل رجل زوجته المسنة، حيث تعدى عليها بآلة حادة «شاكوش» بسبب خلافات أسرية نشبت بينهما بمنطقة العمرانية التابعة لمحافظة الجيزة.وتلقى قسم شرطة العمرانية بلاغًا، يفيد بالواقعة التي تمت في ضوء النهار، داخل شقة الزوجية، حيث بدأت المجني عليها «س. م»، وزوجها في الشجار وتعالت أصواتهما حتى وصلت للجيران، وأسرع الجاني بإحضار «شاكوش» وضربها على رأسها حتى سقطت جثة هامدة على الأرض، فقرر الزوج الهرب مسرعًا نحو الشارع حتى لا تنكشف جريمته وبعد دقائق معدودة اصطدم بسيارة ومات في الحال.وتبين أن السيدة المسنة تبلغ من العمر 61 عامًا، وتصاعد الشجار بينها وبين زوجها حتى سيطر عليه الغضب وضرب زوجته العجوز حتى سالت دمائها وفارقت الحياة في الحال.تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.