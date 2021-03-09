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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسي: سيرة الشهيد تحتم على المصريين الحفاظ على بلدهم

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 11:51 ص
السيسي
السيسي
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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن سيرة الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن تحتم على المصريين الحفاظ على بلدهم.

جاء ذلك خلال مداخلة الرئيس السيسي خلال فعاليات الندوة التثقيفية الثالثة والثلاثين للقوات المسلحة اليوم الثلاثاء، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والتي جاءت تحت عنوان "لولاهم ما كنا هنا" بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

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السيسي: سيرة الشهيد تحتم على المصريين الحفاظ على بلدهم

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