والدة الشهيد ضياء رمضان: «نجلى عاش ومات بطلًا» (فيديو)

التقت "الدستور" أسرة الشهيد المجند ضياء رمضان كمال إبراهيم ابن قرية هربشنت التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة، والذى استشهد فى أغسطس من عام 2018 الماضى فى الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وذلك فى يوم الاحتفال بيوم الشهيد، حيث تجد صورته في كل أركان المنزل؛ وذلك لتعويض والديه عن لحظات الفراق.وقالت والدة الشهيد إن نجلها عاش ومات بطلًا وكان يتميز بالحنية ومواقف الشجاعة بينه وبين أصدقاءه، وكان يقوم بتجميع المبالغ من مصروفه لشراء هدية عيد الأم، وكان يتمنى الخير لجميع الناس ودائمًا ما كان يردد يردد أنه سيعيش بطلًا ويموت بطلًا وهو الآن فى مكانة كبيرة عند ربنا سبحانه وتعالى.وتابعت والدة الشهيد: من بعده لم أحتفل بعيد الأم لأن الشيئ الخير الموجود عنى قد غاب لأنه كان أعز حاجة عندى، وكان ينام الليلل بجوارى وآخر عيد أم كان موجود معى، وقام بإعطانى مبلغ من المال لشراء هدية عيد الأم.