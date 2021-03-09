عاطل ومسجلي خطر يديرون وكرا لتصنيع المخدرات في بدر.. تجديد حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر اليوم الثلاثاء، حبس 3 متهمين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتصنيع المواد المخدرة داخل شقة بمدينة بدر.وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة، مزاولة 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية"، نشاط إجرامي في مجال تصنيع وتجهيز المواد المخدرة بقصد الاتجار، متخذين من الشقة سكنهم مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وضبطهم حال تواجدهم بالشقة، وعثر بحوزتهم على "كمية من المواد المخدرة استروكس، فودو، كيتامين، طبنجة صوت، 3 طلقات لذات العيار، زجاجات بداخلها مخدر موضعي، زجاجات بداخلها أسيتون، كمية من التبغ الخام، ميزان حساس، 3 أسلحة بيضاء، مبلغ مالي".وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد تصنيع المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروع والأسلحة بقصد الدفاع وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.