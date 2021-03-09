بعد إزالة «بيتهم المائل».. عقار جديد لـ5 أسر في أسوان (فيديو)

تقدم المواطن سيد محمد مرسي، أحد أهالي عزبة "رؤوف" بكوم أمبو، بشكوى للواء أشرف عطية محافظ أسوان، لحماية 5 أسر بإجمالي 22 مواطنا من انهيار العقار السكني المائل المقيمين فيه، والذي يهدد أيضًا أرواح وسلامة أهالي المنطقة.ونظرًا لحرص محافظة أسوان لتوفير "حياة كريمة" وآمنة للمواطنين وعقب تقدم المواطن بشكوى، تم إزالة العقار على نفقة المحافظة.وفي ذات السياق، أشاد اللواء أشرف عطية بالاستجابة الإنسانية من مؤسسة مصر الخير بقيادة الدكتور علي جمعة، حيث قامت المؤسسة بإنشاء عقار سكني جديد لهذه الأسر يضم 5 شقق للسكن فيها، بعد أن كانوا معرضين للتشرد، مكلفًا رئيس مركز ومدينة كوم أمبو بتسهيل إجراءات إدخال المرافق العامة للعقار الجديد تخفيفًا عن كاهل هذه الأسر ومراعاة لظروفهم الاجتماعية.