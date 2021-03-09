ليبيا تسجل 9 وفيات و1030 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 9 حالات وفاة و1030 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد،خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأشار بيان المركز اليومي بشأن الوضع الوبائي في البلاد على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أنه قد تماثل للشفاء 1124 مصابا.وأوضح أن إجمالي الإصابات منذ تفشي الوباء في مارس من العام الماضي بلغ 140688 إصابة، بينها 10389 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي عدد المتعافين 128002 والوفيات 2297 حالة.