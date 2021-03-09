زيادة عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون لـ3700

أكد المهندس أيمن حسام، مساعد الوزير لشؤون التجارة الداخلية، زيادة عدد المحلات التجارية المشاركة في الأوكازيون الشتوي إلى 3700 محالًا تجاريًا.وأوضح في تصريحات خاصة للدستور، أنه كان للقاهرة نصيب كبير من تلك المحال بعدد يصل 1197 محالًا تجاريًا، ثم الجيزة 447، ثم الإسكندرية 303، يليها المنيا 118 محالًا، مشارك ثم سوهاج 97 محالًا تجاريًا ثم باقي المحافظات.وأكد أن قطاع التجارة الداخلية بمفتشيه سيواصل الحملات الرقابية على المحال المشاركة، مشيرا إلى أن الهدف من الأوكازيون هو تحقيق الرواج التجاري للمحال وحصول المواطنين على سلع بتخفيضات تصل في بعضها إلى 50%.يذكر أنه قد أصدر قرار بمد الأوكازيون حتى 28 مارس القادم بهدف تنشيط التجارة الداخلية.وشدد الوزارة على جموع المستهلكين بالإبلاغ عن أي مخالفات تتم خلال تسوقهم في المحال التجارية من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك ١٩٥٨٨ أو عن طريق الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ١٦٥٢٨.