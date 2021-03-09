حبس عامل ومسجلي خطر سرقوا «ذهب» بـ 38 ألف جنيه من شقة ببدر

أمرت نيابة الشروق وبدر الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس المتهمين بسرقة مصوغات ذهبية من شقة بمدينة بدر، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.وكشفت التحقيقات عن أن أحد المتهمين عامل باليومية وكان يتردد على المنطقة محل الواقعة، واستعان بشخصين مسجلين في قضايا سرقة لسرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب وتمكنوا من سرقة مصوغات بقيمة 38 ألف جنيه.كان قد ورد بلاغ لقسم شرطة بدر، من مواطن يفيد بسرقة مصوغات ذهبية بقيمة 38 ألف جنيه من داخل شقته بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم، وأقروا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن مكان ما تبقى من المسروقات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.