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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«دنقلا»: عملية تصنيف المقاولين معقدة تتطلب معلومات

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 10:52 ص
الدكتور مالك دنقلا
الدكتور مالك دنقلا
علا العلاف
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قال الدكتور مالك دنقلا نائب رئيس الاتحاد المقاولون العرب وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال الأفارقة، إن عملية تصنيف المقاولين عملية معقدة تتطلب معلومات وقوانين مؤكدة يوفرها المقاول وتعتمد على ثلاث أركان رئيسية منها إمكانات المقاول المادية والتي تشمل المعدات والقدرة المالية وهي معلومات تنقسم إلى قسمين قسم يتعمد على من المؤسسات المالية كالبنوك وغيرها وقسم يعتمد على الأعداد الصحيح للقوائم المالية والميزانيات العمومية المعتمدة من الجهات المختصة لشركات المقاولات المعنية.

واستكمل «دنقلا» فى تصريحات لـ «الدستور» أن الركن الثاني لتصنيف شركات المقاولات يتضمن خبرة الشركة في إنجاز المشاريع وهذه تتطلب شهادات من جهتين مختلفتين وهم أصحاب المشاريع والشركات الاستشارية التي صممت وأشرفت على هذه المشاريع، بينما الركن الثالث في تصنيف شركات المقاولات فيعتمد علي الكوادر البشرية التي تمتلكها الشركة بداءً من الأدوات العليا والطواقم الهندسية المؤهلة والمعتمدة من الجهات المختصة والكوادر الفنية المالية والإدارية على مختلف المستويات والكوادر المدربة والمؤهلة من العمالة الماهرة.

وأوضح نائب رئيس الاتحاد، أن طريقة تصنيف المقاول تعمدت على اللجان المختصة المكونة من الجهات السيادية التي لها حق التصنيف لكل بلد على حدة وفي ضوء هذه الأركان تواجه شركات المقاولات صعوبات علي اصعده الأركان الثلاثة من توفير البيانات المالية واعتماد الكوادر المؤهلة وإثبات ملكيات الآليات وأعداد الميزانيات العمومية بشكل يتوافق ومتطلبات التصنيف ومتطلبات الإدارات الحكومية الآخري.

وأشار إلى أن هنالك مشكلة في طريقة إثبات وأخذ الشهادات المعتمدة للكوادر المهنية المؤهلة وإثبات سنين خبراتها، كما تواجه بعض المقاولين إشكالات من أصحاب المشاريع والاستشاريون في استخراج شهادات الخبرة للمشاريع المعنية خاصة أذا اكتنفت مرحلة تنفيذ المشروع بعض المطالبات المالية نسبة للإشكالات المختلفة التي لا يخلو منها مشروع من المشاريع، لافتًا أن هنا جاءت الدعوة لاعتماد تصنيف موحد للمقاولين في الدول العربية والأفريقية وأن عملية التصنيف هي إحدى العوامل المؤثرة في عمليات تطوير شركات المقاولات.

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