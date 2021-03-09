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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«تعليم النواب» تناقش تدريس «الفرنسية» كلغة أجنبية بالمدارس الحكومية

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 10:51 ص
البرلمان
البرلمان
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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تعقد لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، اجتماعين اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور سامى هاشم، رئيس اللجنة، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 79 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع التعاون الفنى لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية فى المدارس الحكومية المصرية.

وكان مجلس الوزراء، قد وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاق الشراكة بين جمهورية مصر العربية، والوكالة الفرنسية للتنمية، لتنفيذ مشروع التعاون الفنى لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية فى المدارس الحكومية المصرية، بما يشمل دعم تطوير المناهج والمواد التعليمية الرقمية، وتوفير التدريب اللغوى والتربوى للمعلمين لزيادة كفاءتهم، وتم الإشارة إلى أنه للمرة الأولى لجميع طلاب المدارس الفرنسية في كل السنوات الدراسية، يمكن الآن دراسة جميع المواد باللغة الفرنسية من خلال المحتوى المتاح على منصة إدارة التعلم على بنك المعرفة المصرى.

وتناقش لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، الاتفاقية بحضور ممثلى الحكومة فى الاجتماع، وستعد تقرير بشأنها للعرض على المجلس.

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