الصومال: مقتل وإصابة 40 مسلحا من حركة الشباب في غارة جوية

أعلن قائد الجيش الوطني الصومالي اللواء أدوا يوسف راغي، مقتل 25 مسلحا وإصابة 15 آخرين من حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في غارة جوية استهدفت الحركة بين مدينتي (أفجوي) و(بلعد).وأوضح قائد الجيش - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية اليوم الثلاثاء- أن الغارة الجوية أسفرت عن مقتل قيادي من مليشيا الشباب المسؤول عن المناطق الواقعة بين مدينتي (أفجوي) و(بلعد) الواقعتين في محافظتي شبيلى السفلى وشبيلى الوسطى وتدمير قاعدتهم هناك بشكل كامل.