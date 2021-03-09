ليبيا والاتحاد الأوروبي يبحثان مسار الحوار السياسي

بحث وزير الخارجية الليبي محمد سيالة مع مبعوث الإتحاد الأوروبي في ليبيا ومبعوث وزيرة الخارجية الاسبانية لشؤون حوار الثقافات رامون بليكوا، والسفير الإسباني في ليبيا خافيير جارثيا لاراتشي مستجدات مسار الحوار السياسي الليبي.وأوضحت وزارة الخارجية الليبية، في بيان أوردته بوابة إفريقيا الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن اللقاء استعرض الدور الذى يلعبه الإتحاد الأوروبى في إرساء دعائم السلم والاستقرار فى ليبيا ومدى أهميته لدول أوروبا وحوض المتوسط، والخطوط العريضة لتصور لمشروع أوروبي للمصالحة على المستوى المحلي والوطني ويمكن أن يكون أساس في المستقبل لخارطة طريق بمساعدة الأمم المتحدة وجهات دولية أخرى ترتكز على الربط بين التنمية والأمن ومنع نشوب النزاعات لتعزيز نظام ديمقراطي وشامل.وأعرب مبعوث الإتحاد الأوروبي في ليبيا عن استمرار الدعم الأوروبي لليبيا واستعداد الاتحاد للمساعدة والتعاون مع الجانب الليبي في تنظيم الإنتخابات المقبلة المزمع البدء فيها فى الرابع والعشرين من شهر ديسمبر المقبل.