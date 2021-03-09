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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرلمان الليبي يستأنف جلسة منح الثقة لحكومة الدبيبة

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 11:47 ص
مجلس النواب الليبي
مجلس النواب الليبي
عبير سليم
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يستأنف أعضاء مجلس النواب الليبي اليوم الثلاثاء، جلساتهم في مدينة سرت؛ لاستكمال مناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة المنتخب من قبل منتدى الحوار السياسي في الخامس من فبراير الماضي.

وعقد البرلمان يوم أمس الإثنين جلسة بحضور 132 نائبًا استعرضوا خلالها ملاحظاتهم على التشكيلة الحكومية، وتقرر في نهاية الجلسة تعليقها إلى اليوم واستدعاء رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة.

ودعا رئيس البرلمان عقيلة صالح خلال افتتاح جلسة البرلمان إلى تجاوز الكثير من العقبات من أجل إنجاز الاستحقاق المقبل وهو تنظيم الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2021.

وأضاف أن الشعب الليبي يتطلّع اليوم إلى أن يضمن الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري لكي نتمكن من مناقشة منح الثقة.

وأكد على أن بالتئام مجلس النواب في هذه الجلسة، فقد طويت صفحة الانقسامات الليبي ولا إقصاء ولا تهميش في المرحلة المقبلة.

وختم كلمته بالقول: "نتطلّع لتجاوز الكثير من العقبات والمعوقات لتنظيم الانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر".

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