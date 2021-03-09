مقتل 9 من قوات الإطفاء والشرطة في حريق بالهند

أعلنت الشرطة الهندية، اليوم الثلاثاء، مقتل 9 أشخاص على الأقل، في حريق كبير اندلع بمكتب السكك الحديدية في مدينة كلكتا شرق الهند.وقال وزير السكك الحديدية، بيوش جويال، إن ثمة 5 من رجال الإطفاء و3 من العاملين في هيئة السكك الحديدية ومفتش في الشرطة، بين ضحايا الحريق الذي وقع مساء أمس الاثنين، في المقر الرئيسي لشركة "إيسترن ريلويز" للسكك الحديدية.وقال جويال، إن الرجال لقوا حتفهم أثناء قيامهم بإخماد الحريق في المبنى المكون من 14 طابقا، معربا عن حزنه بسبب الحادث، وأمر الوزير الهندي بفتح تحقيق رفيع المستوى لتحديد سبب وقوع الحريق.