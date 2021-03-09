رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استقالة رئيس الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية استعدادا لخوض انتخابات الرئاسة

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 10:42 ص
لي ناك-يون
لي ناك-يون
وكالات
طباعة
استقال النائب البرلماني في كوريا الجنوبية، لي ناك-يون، اليوم الثلاثاء، من منصب رئيس الحزب الديمقراطي الحاكم، في إطار سعيه للترشح لخوض الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء أن لي الذي يشغل مقعدا برلمانيا في دورة خامسة له، قد أعلن استقالته رسميا من رئاسة الحزب خلال مؤتمر صحفي في سول.

وتأتي استقالة لي بعد أكثر من ستة أشهر من انتخابه رئيسا للحزب في أواخر أغسطس، وقبل عام واحد من الانتخابات الرئاسية المقررة في 9 مارس 2022.

وتتوافق الاستقالة مع الدستور الداخلي للحزب الديمقراطي الذي يتعين بموجبه على رئيس الحزب أو أي عضو في المجلس الأعلى للحزب التخلي عن منصبه الحزبي قبل عام واحد، على الأقل، من الانتخابات الرئاسية إذا كان يتعتزم الترشح.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تخصيص وحدة سكنية لطبيب فقد بصره أثناء علاجه مصابى كورونا

أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 9-3-2021

«تحرش طفلة المعادي».. أبرز جرائم الأسبوع

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 9-3-2021

الصور

image description

بتكلفة 148 مليون.. مشروع دعم فني للحلول المتكاملة للمياه بأسيوط

image description

«راية» ينفي إصابة طالب بكورونا أثناء الامتحانات بدمياط: جاله هبوط

image description

محافظ دمياط تعتمد مخططات 4 قرى

image description

محافظ أسيوط: حملات لتسوية الشوارع باستخدام المعدات الجديدة بالقوصية

image description

فتح الممشى الساحلي بمنطقة اللسان بدمياط أمام المواطنين

الأكثر قراءة

أول تحرك من وزارة الداخلية حول فيديو التحرش بـ«طفلة المعادى»

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 9-3-2021

سيدة تلقى بنفسها أمام القطار.. والسائق ينقذها بهذه الطريقة

وفد قطري يزور القاهرة لبحث تنفيذ بنود جديدة من اتفاق «العلا»

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

التشيك: رصد 7 حالات من سلالة كورونا «الجنوب إفريقية»

منظمة دولية تدعو لإجراءات شاملة بعد قضية الكمامات بألمانيا

إرشادات جديدة للمراكز الأمريكية لعودة الحياة إلى طبيعتها

الطيور يمكن أن تصاب بالعدوى الفيروسية أيضا

أيام زمان

طردته زوجته واستولت على أملاكه.. مأساة عبدالفتاح القصرى

حكاية ليلى مراد مع أم كلثوم والمطر

«حرام يا ناس ما تقولونه».. شائعة تسببت فى غضب شديد لعادل أدهم

«هددتني أنا وشادية».. كواليس معركة عماد حمدي مع زوجته فتحية شريف

مقالات الرأي
ماجد حبته
يومان عالميان لاضطهاد الرجل!
لواء.حمدى البطران
ضرورة الثقافة الآن
مؤمن المحمدي
مثلث الرعب
---
الحوار المجتمعى
المزيد

الثقافة

أحدث إصدارات دار «البلسم» لكتب الأطفال

«حكايات الصياد وأمير البحار» على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية الخميس

الليلة.. عرض فيلم «شمال إلى الشمال الغربى» بقصر السينما

اليوم.. مناقشة المجموعة القصصية «الشهيد الحى» للكاتبة السورية ريتا بربارة