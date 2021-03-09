استقالة رئيس الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية استعدادا لخوض انتخابات الرئاسة

استقال النائب البرلماني في كوريا الجنوبية، لي ناك-يون، اليوم الثلاثاء، من منصب رئيس الحزب الديمقراطي الحاكم، في إطار سعيه للترشح لخوض الانتخابات الرئاسية العام المقبل.وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء أن لي الذي يشغل مقعدا برلمانيا في دورة خامسة له، قد أعلن استقالته رسميا من رئاسة الحزب خلال مؤتمر صحفي في سول.وتأتي استقالة لي بعد أكثر من ستة أشهر من انتخابه رئيسا للحزب في أواخر أغسطس، وقبل عام واحد من الانتخابات الرئاسية المقررة في 9 مارس 2022.وتتوافق الاستقالة مع الدستور الداخلي للحزب الديمقراطي الذي يتعين بموجبه على رئيس الحزب أو أي عضو في المجلس الأعلى للحزب التخلي عن منصبه الحزبي قبل عام واحد، على الأقل، من الانتخابات الرئاسية إذا كان يتعتزم الترشح.