نقابة البناء في يوم الشهيد: أبطال الجيش لم يتأخروا عن تلبية نداء الوطن

وجهت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، التحية لكل شهداء الوطن بمناسبة ذكرى "يوم الشهيد" الذي يوافق 9 مارس من كل عام، والذي يأتي تخليدا لذكرى رحيل رئيس أركان حرب الجيش المصري، عبد المنعم رياض.وأكدت النقابة، في بيان لها اليوم، أن يوم الشهيد يجسد العطاء والإخلاص والتضحية لكل فرد من أفراد القوات المسلحة، من الذين قدموا أرواحهم فداء لأمن مصر وسلامتها واستقرارها.وأكدت النقابة، أن أبناء مصر المخلصين من القوات المسلحة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لم يتأخروا لحظة عن تقديم كل غال ونفيس من أجل مصر وشعبها.وأشارت النقابة، إلى أن أبطال القوات المسحلة، لم يتأخروا عن تلبية نداء الوطن في ميادين الحرب وفقط، وإنما كان لهم باع كبير في مواجهة الإرهاب الغاشم، كما أنه لا يخفى على أحد الدور الكبير في مساندة الدولة بالمشروعات القومية العملاقة التي تحسن مؤشرات مصر الاقتصادية.وأوضحت النقابة العامة، أن للقوات المسلحة سجل حافل من البطولات والإنجازات على مر التاريخ، وهي درع الأمن والأمان لكل مصري.واختتمت النقابة بيانها، موجهة التحية لكل الشهداء من الأبطال وأسرهم، قائلة: "سلاما على الأرواح الطاهرة والدماء الزكية، نسأل الله أن يحتسبهم عنده من الشهداء الأحياء عند ربهم يرزقون".