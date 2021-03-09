ضبط 8 مخالفات في حملة تموينية على الأسواق بالمنيا

شنت مديرية التموين بالمنيا، حملات تفتيشية ورقابية على الأسواق والمخابز البلدية بهدف إحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية والمنتجات المعروضة للمواطنين، والقضاء على كافة المخالفات من خلال تطبيق الإجراءات القانونية وردع المخالفين.وأسفرت حملة لإدارة الرقابة التجارية بالمديرية بالاشتراك مع إدارة تموين ديرمواس، عن تحرير 8 محاضر شملت ضبط 1000 علبة سجائر تجميع بأحد فروع شركة السجائر، ومحل بقالة به مواد تموينية مدعمة وهي 140 كيلو سكر، 20 صفيحة سمنة، 5 كراتين زيت طعام، مكرونة وشعرية، وتحرير4 مخالفات لمنافذ "جمعيتي" لتوزيع السلع التموينية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.