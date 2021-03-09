«سي إن إن» تتغزل في السباح المصري عمر شعبان

سلطت شبكة "سي إن إن" الأمريكية الضوء على السباح المصري عمر سيد شعبان، بعد تحقيقه رقمًا قياسيًا جديدًا لأعلى قفزة خارج الماء، أثناء ارتداء زعنفة أحادية.وذكر التقرير أن الشاب الذي يبلغ من العمر 21 عامًا وصل إلى أفضل ارتفاع جديد عندما وصلت قفزته إلى 7 أقدام و11 بوصة (أي 2.3 متر)، وفقًا لموسوعة "جينيس" للأرقام القياسية.وعرضت موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية إنجاز شعبان عبر موقع "تيك توك"، لافته إلى أنه بهذا الإنجاز تمكن شعبان من التغلب على رقم قياسي سابق حققه 3 رجال منذ عام 2011، وهما الإيطاليان سيزار فومارولا، وستيفانو فيجيني، وسليمان سيد من مصر، وتمكن جميعهم من القفز لـ6 أقدام و6 بوصات (أي مترين).وقال التقرير إن شعبان يعد واحدًا من أسرع السباحين تحت الماء في العالم.