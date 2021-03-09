2668 إصابة جديدة بكورونا في الفلبين

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل ألفين و668 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، مما رفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 600 ألف و428 إصابة.وأوضحت الوزارة - حسبما أوردت صحيفة (فلبين ستار) - أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 171 حالة شفاء من المرض، ليصل إجمالي المتعافين إلى 546 ألفًا و78 متعافيًا.. فيما بلغ عدد الحالات النشطة بالمرض في البلاد 41 ألفا و822 حالة، أو ما يمثل 7% من إجمالي عدد المصابين.وبحسب الوزارة، فقد جرى تسجيل 7 حالات وفاة جديدة في آخر 24 ساعة لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس 12 ألفًا و528 وفاة.