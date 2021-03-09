روسيا تسجل أقل من 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا لأول مرة منذ أكتوبر

سجلت روسيا اليوم الثلاثاء 9445 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19، وهي المرة الأولى التي تقل فيها الإصابات اليومية عن عشرة آلاف منذ مطلع أكتوبر.وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى أربعة ملايين و342474.وذكرت السلطات أن 336 شخصا توفوا بالمرض في الأربع والعشرين ساعة الماضية لتصل حصيلة الوفيات الرسمية إلى 89809.