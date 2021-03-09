جامعة الأزهر تفتتح مؤتمر التغيرات المناعية «أونلاين»

افتتح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، اليوم، فعاليات المؤتمر الدولي العلمي "أونلاين" تحت عنوان "التغيرات المناعية في ظل التغيرات البيئية المحيطة" بحضور الدكتور هشام فرهود عميد كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة، الدكتورة مها غازي عميد كلية العلوم بنات بالقاهرة، الدكتور سيد بكري عميد كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور خيري عبد الحميد، وكيل كلية الطب، والدكتور فيصل زايد، مدير وحدة ضمان الجودة بكلية الطب، والدكتور محمد منصور، مسئول التعاون الدولي وبرنامج الاتحاد الأوروبي بجامعة الأزهر ومنسق عام المشروع.وأعلن صديق، أن الجامعة قد حصلت على مشروع دولي كمنسق رئيسٍ لبرنامج بناء القدرات المؤسسية التابع لبرامج الاتحاد الأوروبي للتعليم العالي -الإيراسموس بلس، تحت عنوان "دراسة التغيرات المناعية في ظل التغيرات البيئية المحيطةط، موضحًا أن هذا المشروع الدولي يستهدف إنشاء برنامج للتغييرات المناعية في ظل التغييرات البيئية المحيطة، وهو يعد البرنامج الأول، الذي لا يوجد في أي من الجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف عدة أمور تشمل الارتقاء بمستوى جودة مخرجات البرامج الدراسية وتطويرها وربطها بسوق العمل بما يسهم في بناء الشخصية المتكاملة للطلاب، ويدعم اكتشاف قدراتهم ومواهبهم وصقلها في شتى المجالات العلمية، إلى جانب دعم البنية التحتية والمعلوماتية للجامعة وتطويرها؛ لتصبح جامعة ذكية مؤهلة للاندماج في منظومة التحول الرقمي؛ تحقيقًا لرؤية مصر 2030م لتحويل مصر إلى "اقتصاد المعرفة".إضافة إلى ذلك، تدريب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة على التقنيات الحديثة والمتطورة مما يساعد في تعزيز البحث العلمي في مجال التغيرات المناعية، وأيضًا إنشاء مركز تعليمي مزود بمعدات علمية متطورة يعمل على زيادة عدد الخريجين ذوي الخبرة في المجال، وإجراء مشاريع بحثية وتطبيقية متميزة، تأتي نقاط تميز المشروع إضافة إلى ما سبق في تطوير إستراتيجيات التعليم العالي في مصر، وتحديث المناهج من خلال تطوير دورات ومنهجيات مبتكرة جديدة، ويتماشى المشروع مع توجهات الدولة لتحسين وتطوير التعليم من خلال إعلان مصر الرئاسي لعام 2019 "عام التعليم"، والذي يهدف إلى إنشاء نظام تعليمي جديد، ويتماشى المشروع أيضًا مع التوجه الوطني في الصحة والبحث العلمي، والذي يتجلى من خلال عدة برامج ترعاها الدولة وتهدف إلى تطوير الخدمات الصحية في خطة 2030م بما في ذلك برنامج الرعاية الصحية الأساسية، ويتماشى المشروع أيضًا مع خطة الدولة المصرية لأهداف التنمية المستدامة فيما يخص الصحة الجيدة والرفاهية والتعليم ذا الجودة العالية، لافتًاإلى أن هذا المشروع الدولي يقام بالتعاون والشراكة مع كوكبة من الجامعات العالمية المتخصصة، والتي تضم جامعة ليبذج (ألمانيا)، وجامعة دي لوريان (فرنسا)، وجامعة أثينا الوطنية (اليونان)، إضافة إلى ذلك هناك شراكة مع عديد من الجامعات المصرية، ومنها جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة أسوان، وجامعة دمنهور.جدير بالذكر أن عمل فريق المشروع بالجامعة المشاركين في المؤتمر ضم كلا من: الدكتورة ريهام حماد، أستاذ الباثولجيا الإكلينيكية بكلية طب بنات الأزهر بالقاهرة، والدكتورة علياء محمد، مدرس المناعة كلية العلوم بنات، الدكتور حسام السيد، مدرس الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب بنين، والدكتورة رغدة عبد اللطيف، عضو هيئة التدريس بكلية التجارة بنات، والدكتور مصطفي البهنساوي، مدرس بكلية العلوم، والدكتور محمد سليم، المدرس بكلية العلوم، والدكتور رضا سويف، المدرس بكلية العلوم.