منظمة دولية تدعو لإجراءات شاملة بعد قضية الكمامات بألمانيا

دعت منظمة الشفافية الدولية إلى اتخاذ إجراءات شاملة في أعقاب صفقات الكمامات التي قام بها نواب برلمانيون من الاتحاد المسيحي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا.وقال رئيس المنظمة في ألمانيا هارتموت بويمر لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء إنه يجب تعديل اللائحة الداخلية للبرلمان الألماني "بوندستاج" من أجل وضع أشكال معينة من الضغط السياسي تحت طائلة العقاب.وأضاف أن التكتلات البرلمانية يجب أن تقر أيضا قواعد تنظيمية داخلية "تشمل آلية عقاب متدرجة بدءا من الإنذار وصولا إلى الاستبعاد من الكتلة".