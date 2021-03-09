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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

خبيرة أبراج تكشف طبيعة علاقة «أنثى الجوزاء» وشريكه

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 02:32 م
جريدة الدستور
هويدا سعيد
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الأبراج هو عالم فريد من نوعه، يهتم به الجميع، لكن البعض قد يصادف مشاكل مع شريك حياته، فهل من الممكن إذا علمت توافق برجك مع برج الشريك يقلل من أعباء الحياة والمشاكل والضغوط.

وبحسب خبيرة الأبراج والفلك ندى عادل، نرصد توافق كل برج مع الذي يشبه:

-رجل الجوزاء - أنثي الجوزاء
إذا حدث أن ارتبطت بإنسان على طول موجتك ذاتها فستكون علاقتكما قائمة على أساس قدرة فردين على فهم كل منكما الآخر والتواصل معه إلى الحد الذي يجعله لا يصدق.

-ارتباط أنثي الجوزاء بـ رجل الجوزاء
تربط ما بينكما طاقة ذهنية قوية متوهجة تجعلكما دائميّ الحركة والتعلم، ومن المؤكد أنه من الممكن أن تكونا متقلبين متهورين ومتوترين تعيشان في جوٍّ من عدم الاستقرار، وتملآن حياتكما بشخصيات من خارج العلاقة، يمكن أن ينطق كلاكما في اتجاهين مختلفين بلا ترتيب يذكر أو خطة بحيث يصطدم كل منكما بالآخر، ومن الممكن أن تكونا حادين قاسيين متقلبين مفتقريْن إلى الإخلاص، قلقين ومعانيين من الملل.

- نجاح علاقة انثي الجوزاء مع رجل الجوزاء
لنجاح هذه العلاقة ينبغي أن تتمتع بحرية شخصية تامة، تقابل الناس، وتزور الأماكن، وتفعل ما يحلو لك، ثم تعود إلى شريك الحياة تتبادل معه الأخبار والأفكار لأنك إذا لم تسمح لنفسك ولشريك حياتك بحرية الحركة والكشف فسرعان ما سوف تستنفد مصادر مشاركتكما على الرغم مما عليه هذا الرأي من غرابة لن تجد لديك ما تقوله لشريك الحياة حتى تستمرّ هذه العلاقة لأية فترة زمنية أنت بحاجة إلى التنوع وتغيير المنظر.

-الانفصال لفترات محدودة.
قد تكون محاولتك التعرف إلى شريك الحياة من مواليد برج الجوزاء بمثابة مغامرة في حد ذاتها في ظل حب جماعيّ وحياة جماعية؛ ذلك على الأقل لأن هذه العلاقة تشمل أربعة أفراد في الواقع: فردين لك، وفردين للشريك وربما ينبغي أن تتوخى جيدًا أكثر مع شريك الحياة

-التعامل مع برج الجوزاء
ينبغي أن يكون هناك تعبير صريح ومتبادل عن جميع سمات الجوزاء. تضطر في بعض الأحيان إلى القيام بدور أحد الوالدين: قدر من الحنان يعود عليك بالكثير وفي أحيان أخرى عليك أن تتحمل ما يوجِّه إليك من نقد أصغِ بعناية إلى ما يريد شريك الحياة أن يقوله لك قبل أن تبدأ الدفاع عن نفسك.

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