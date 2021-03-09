17 مارس.. قافلة طبية مجانية بواحة سيوة في مطروح

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عن تنظيم قافلة طبية مجانية بواحة سيوة من قبل جمعية الليدرز الاجتماعية فى الفترة من 17 وحتى 19 مارس الجاري، تحت رعاية المنطقة الغربية.وأوضح محافظ مطروح أن القافلة تضم عددا من التخصصات الطبية المختلفة مع توقيع الكشف الطبي على المرضى الغير القادرين وإجراء العمليات الجراحية وصرف الدواء، بالإضافة إلى عمل النظارات الطبية للمرضى بالمجان.وأكد محافظ مطروح على تقديم الدعم والتيسيرات لإنجاح القافلة وأداء عملها على أكمل وجه، مع تذليل أى عقبات بالتنسيق مع مجلس مدينة سيوة ومديرية الصحة بالمحافظة.وأشاد محافظ مطروح بالقافلة وبالدور الذى تقوم به الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بالعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والتيسير عليهم والوصول بالخدمات الاجتماعية والطبية لكافة المناطق البعيدة والنائية.ووجه محافظ مطروح بضرورة الإعلان عن القافلة بالصفحة الرسمية للمحافظة، وإذاعة مطروح المحلية، ووسائل الإعلام لتعريف المواطنين بها لتحقيق الاستفادة وتقديم خدمة متميزة لأهالى سيوة.