رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

17 مارس.. قافلة طبية مجانية بواحة سيوة في مطروح

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 10:37 ص
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب
ياسمين شعيب
طباعة
أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عن تنظيم قافلة طبية مجانية بواحة سيوة من قبل جمعية الليدرز الاجتماعية فى الفترة من 17 وحتى 19 مارس الجاري، تحت رعاية المنطقة الغربية.

وأوضح محافظ مطروح أن القافلة تضم عددا من التخصصات الطبية المختلفة مع توقيع الكشف الطبي على المرضى الغير القادرين وإجراء العمليات الجراحية وصرف الدواء، بالإضافة إلى عمل النظارات الطبية للمرضى بالمجان.

وأكد محافظ مطروح على تقديم الدعم والتيسيرات لإنجاح القافلة وأداء عملها على أكمل وجه، مع تذليل أى عقبات بالتنسيق مع مجلس مدينة سيوة ومديرية الصحة بالمحافظة.

وأشاد محافظ مطروح بالقافلة وبالدور الذى تقوم به الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بالعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والتيسير عليهم والوصول بالخدمات الاجتماعية والطبية لكافة المناطق البعيدة والنائية.

ووجه محافظ مطروح بضرورة الإعلان عن القافلة بالصفحة الرسمية للمحافظة، وإذاعة مطروح المحلية، ووسائل الإعلام لتعريف المواطنين بها لتحقيق الاستفادة وتقديم خدمة متميزة لأهالى سيوة.

موضوعات متعلقة

السيسي: سيرة الشهيد تحتم على المصريين الحفاظ على بلدهم

خطوات الاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي 2021

سيدة تلقى بنفسها أمام القطار.. والسائق ينقذها بهذه الطريقة

قفزة الـ 8 درجات.. «الأرصاد» تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس حتى السبت

الصور

image description

10922 طالبا أدوا امتحانات الصف الثاني الثانوي بدمياط

image description

بتكلفة 148 مليون.. مشروع دعم فني للحلول المتكاملة للمياه بأسيوط

image description

«راية» ينفي إصابة طالب بكورونا أثناء الامتحانات بدمياط: جاله هبوط

image description

محافظ دمياط تعتمد مخططات 4 قرى

image description

محافظ أسيوط: حملات لتسوية الشوارع باستخدام المعدات الجديدة بالقوصية

الأكثر قراءة

أول تحرك من وزارة الداخلية حول فيديو التحرش بـ«طفلة المعادى»

السيسي: الجيش والشرطة شعب مصر.. والشهداء قدموا أرواحهم لكي تعيش بلدنا

السيسي: سيرة الشهيد تحتم على المصريين الحفاظ على بلدهم

«تحرش طفلة المعادي».. أبرز جرائم الأسبوع

إنفوجراف

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

مواعيد قطارات المنصورة الزقازيق اليوم الثلاثاء 9-3-2021

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2021

إضراب يشل حركة القطارات في الجزائر

التشيك: رصد 7 حالات من سلالة كورونا «الجنوب إفريقية»

أيام زمان

طردته زوجته واستولت على أملاكه.. مأساة عبدالفتاح القصرى

حكاية ليلى مراد مع أم كلثوم والمطر

«حرام يا ناس ما تقولونه».. شائعة تسببت فى غضب شديد لعادل أدهم

«هددتني أنا وشادية».. كواليس معركة عماد حمدي مع زوجته فتحية شريف

مقالات الرأي
ماجد حبته
يومان عالميان لاضطهاد الرجل!
لواء.حمدى البطران
ضرورة الثقافة الآن
مؤمن المحمدي
مثلث الرعب
---
الحوار المجتمعى
المزيد

الثقافة

أحدث إصدارات دار «البلسم» لكتب الأطفال

«حكايات الصياد وأمير البحار» على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية الخميس

الليلة.. عرض فيلم «شمال إلى الشمال الغربى» بقصر السينما

اليوم.. مناقشة المجموعة القصصية «الشهيد الحى» للكاتبة السورية ريتا بربارة