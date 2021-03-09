«نص بسعر كيلو».. التحفظ على 4 أطنان سكر «ناقص الوزن» بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 4 أطنان سكر به نقص في الأوزان بمقدار 400 كيلو جرام في إجمالي الكمية بقصد بيعة والتربح منه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص"، بمزاولة نشاط الغش التجاري وتعبئة السكر به نقص في الوزن بقصد التربح منه.تم مداهمة المصنع وألقي القبض على المدير المسؤول، وبتفتيشه عثر على 4 أطنان "سكر" به نقص فى الأوزان بمقدار 400 كيلو جرام في إجمالي الكمية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.