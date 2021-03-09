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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«نجم» يتفقد لجان الامتحانات ومحطة مترو جامعة حلوان

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 10:36 ص
جريدة الدستور
إسراء جمال
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تفقد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، سير أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول وتهيئة المناخ الملائم والصحى للطلاب أثناء فترات الامتحان ومحطة مترو جامعة حلوان للمرة الثالثة على التوالي.

جاء ذلك لمتابعة انتظام عملية التقاطر وفقا للاتفاق المبرم بين الجامعة ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق والذى نص على توفير قطارات مخصصة للطلاب عقب انتهاء كل فترة امتحانية مع توفير جهاز x-ray إضافي بالمحطة منعا للتكدس ولتأمين سلامة الطلاب وللحد من الإصابة بالعدوى المحتملة في ظل أزمة كورونا.

وقام رئيس الجامعة بجولة تفقدية أخرى فى لجان الامتحانات لمتابعة سير العملية الامتحانية.

وقد اطمأن على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والتزام بالتباعد الاجتماعي واستمرار عمليات التعقيم والتطهير وتهوية القاعات.

وأوضح الدكتور ماجد نجم أن الجامعة تلتزم بالإجراءات الوقائية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات وذلك حفاظا على سلامة الطلاب والمشاركين في أعمال الامتحانات، كما شدد على تذليل جميع العقبات أمام الطلاب ومد يد العون للجميع فى سبيل توفير مناخ صحى ومنظم.

وشدد على التزام الجامعة بإجراءات مشددة تبدأ بقياس درجة حرارة الطالب أمام بوابة الدخول وتخصيص غرفة عزل بجوار بوابة الجامعة الرئيسية لتقديم ما يلزم من خدمات طبية للطلبة المشتبه في إصابتهم، إلى جانب التأكيد على التهوية الجيدة للمدرجات وقاعات الامتحانات واستبعاد اللجان التى لا تتوافر فيها هذه الشروط مع وضع إرشادات للتوعية بالأساليب الوقائية اللازمة.

كما تابع نجم انتظام عملية دخول الطلاب إلى الجامعة، حيث تم تخصيص ٢٤ بوابة لمنع الكثافات وتيسير عملية الدخول ومنع العدوى المحتملة.

ووجه الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بعزل كل من تظهر عليه أعراض الإصابة من الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس أو العاملين فى غرفة العزل بعد استدعاء المختصين للكشف عليه وكتابة التقرير الطبى اللازم واتخاذ ما يلزم من إجراءات مع المتابعة الدورية له.

كما أكد على أهمية التوعية المستمرة للطلاب بعدم الحضور إلى مقر الجامعة حال ظهور أعراض الإصابة مع إخطار الجامعة وإرسال المستندات الطبية لعمل اللازم، بالإضافة إلى الالتزام بارتداء الكمامة واستخدام المطهرات، كما أكد سيادته على قيام الجامعة بتعقيم قاعات الامتحانات يوميا قبل وعقب أداء الطلاب لأعمال الامتحانات فى اللجان تحت إشراف من الإدارة العامة للشئون الطبية.

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