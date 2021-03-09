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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

صرف فرق نقاط الخبز للبدالين التموينيين اليوم

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 10:33 ص
التموين
التموين
نرمين محمود الدهان
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أكد مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، بدء صرف فروق نقاط الخبز صباح اليوم الثلاثاء، لبقالي التموين عبر فروع ماكينات البنوك، بعد أن قدم عدد من البقالين تساؤلهم لتأخر صرف فروق النقاط هذا الشهر.

ويستقبل موقع "دعم مصر" طلبات المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية، للحصول على الخدمات الجديدة عبر الموقع لتقليل الزحام على مكاتب التموين ومنها نقل البطاقة من محافظة لأخرى واستخراج بطاقات الفصل الاجتماعى وإعادة إرسال الرقم السري، بالإضافة إلى الخدمات التى كانت تتواجد على الموقع مسبقًا وهى استخراج بدل التالف والفاقد للبطاقات التموينية.

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