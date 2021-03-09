إصابة مليون و386 ألف إندونيسي بكورونا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19) في إندونيسيا إلى مليون و386 ألفا و556 حالة.وأفادت الجامعة -حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء- بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في إندونيسيا ارتفع إلى 37 ألفا و547 حالة.وبلغ إجمالي عدد المتعافين من الإصابة مليونا و203 آلاف و381 شخصا.