إصابة مليون و386 ألف إندونيسي بكورونا
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 10:32 ص
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أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19) في إندونيسيا إلى مليون و386 ألفا و556 حالة.
وأفادت الجامعة -حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء- بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في إندونيسيا ارتفع إلى 37 ألفا و547 حالة.
وبلغ إجمالي عدد المتعافين من الإصابة مليونا و203 آلاف و381 شخصا.
وأفادت الجامعة -حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء- بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في إندونيسيا ارتفع إلى 37 ألفا و547 حالة.
وبلغ إجمالي عدد المتعافين من الإصابة مليونا و203 آلاف و381 شخصا.