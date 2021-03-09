كاميرات المراقبة أثبتت جريمته.. أخر أخبار واقعة التحرش بفتاة المعادي

تصدر الفيديو المتداول لطفلة من المعادي تحرش بها شاب في مدخل أحد العقارات بمنطقة المعادي، محركات البحث خلال الساعات الماضية، من جانب المواطنين، للوقوف على تفاصيل الواقعة، وما الذي تم من جانب قوات الأمن تجاه المتحرش.





وعلى الجانب الآخر، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، والسوشيال ميديا، حالة من الغضب والإثارة، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد انتشار فيديو لـ شاب يتحرش بـ طفلة صغيرة في المعادي وبالتحديد في ميدان الحرية، واستطاعت فتاة اكتشاف الواقعة، ورصدت كاميرا المنزل تفاصيل ما حدث، وتم تداول الفيديو بين رواد التواصل الاجتماعي، حيث طالب الجميع بالقصاص لمرتكب التحرش والبعض الأخر أيد إعدامه.





تفاصيل واقعة التحرش بطفلة المعادي

سجلت كاميرات مراقبة مثبتة في المكان تفاصيل الجريمة، حيث قام المتحرش باستدراج الطفلة بالطابق الأرضى واصطحابها بجوار سلم العقار، وبدأ الجاني في تنفيذ جريمته حيث قامت إحدى السيدات من قاطني العقار بفتح باب شقتها وفضح المشهد، على مواقع التواصل الاجتماعي.





هاشتاج على تويتر بـ "متحرش- الأطفال"

من جانبهم، دشن نشطاء مواقع التغريدات القصيرة "تويتر" هاشتاجًا بعنوان #متحرش_الأطفال، وذلك بعدما تحرش شاب بطفلة داخل مدخل عقار بالمعادي محاوِلًا اغتصابها.





وبعد إطلاق العديد من الهاشتاجات، طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأجهزة الأمنية بسرعة القبض على المتحرش الذي قام بتنفيذ الجريمة، بعدما أثار حالة من الاستياء والغضب.







ويذكر أن الفيديو المتداول، تسبب في وقوع مشاجرة بين الجيران والمتهم بعد اكتشاف وتوثيق واقعة تحرشه ثم فر هاربًا، إلا أن الكاميرات المثبتة في العقار وثقت جريمته وكشفت صورته بوضوح، وترددت أنباء حول القبض على المتهم، إلا أنه لم يصدر بيان رسمى حتى الآن فى هذا الشأن.



