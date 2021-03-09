رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

كاميرات المراقبة أثبتت جريمته.. أخر أخبار واقعة التحرش بفتاة المعادي

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 10:54 ص
أخر أخبار واقعة التحرش
أخر أخبار واقعة التحرش بفتاة المعادي
نعمات مدحت
طباعة
تصدر الفيديو المتداول لطفلة من المعادي تحرش بها شاب في مدخل أحد العقارات بمنطقة المعادي، محركات البحث خلال الساعات الماضية، من جانب المواطنين، للوقوف على تفاصيل الواقعة، وما الذي تم من جانب قوات الأمن تجاه المتحرش.

وعلى الجانب الآخر، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، والسوشيال ميديا، حالة من الغضب والإثارة، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد انتشار فيديو لـ شاب يتحرش بـ طفلة صغيرة  في المعادي وبالتحديد في ميدان الحرية، واستطاعت فتاة اكتشاف الواقعة، ورصدت كاميرا المنزل تفاصيل ما حدث، وتم تداول الفيديو بين رواد التواصل الاجتماعي، حيث طالب الجميع بالقصاص لمرتكب التحرش والبعض الأخر أيد إعدامه.

تفاصيل واقعة التحرش بطفلة المعادي

سجلت كاميرات مراقبة مثبتة في المكان تفاصيل الجريمة، حيث قام المتحرش باستدراج الطفلة بالطابق الأرضى واصطحابها بجوار سلم العقار، وبدأ الجاني في تنفيذ جريمته حيث قامت إحدى السيدات من قاطني العقار بفتح باب شقتها وفضح المشهد، على مواقع التواصل الاجتماعي.

هاشتاج على تويتر بـ "متحرش- الأطفال"

من جانبهم، دشن نشطاء مواقع التغريدات القصيرة "تويتر" هاشتاجًا بعنوان #متحرش_الأطفال، وذلك بعدما تحرش شاب بطفلة داخل مدخل عقار بالمعادي محاوِلًا اغتصابها.

وبعد إطلاق العديد من الهاشتاجات، طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأجهزة الأمنية بسرعة القبض على المتحرش الذي قام بتنفيذ الجريمة، بعدما أثار حالة من الاستياء والغضب.


ويذكر أن الفيديو المتداول، تسبب في وقوع مشاجرة بين الجيران والمتهم بعد اكتشاف وتوثيق واقعة تحرشه ثم فر هاربًا، إلا أن الكاميرات المثبتة في العقار وثقت جريمته وكشفت صورته بوضوح، وترددت أنباء حول القبض على المتهم، إلا أنه لم يصدر بيان رسمى حتى الآن فى هذا الشأن.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 9-3-2021

وفاة لاعب كرة ابتلع لسانه أثناء مباراة بالشرقية

وفد قطري يزور القاهرة لبحث تنفيذ بنود جديدة من اتفاق «العلا»

حقيقة تداول فيديو لسقوط طلاب من الدور الرابع فى جامعة المنصورة

الصور

image description

بتكلفة 148 مليون.. مشروع دعم فني للحلول المتكاملة للمياه بأسيوط

image description

«راية» ينفي إصابة طالب بكورونا أثناء الامتحانات بدمياط: جاله هبوط

image description

محافظ دمياط تعتمد مخططات 4 قرى

image description

محافظ أسيوط: حملات لتسوية الشوارع باستخدام المعدات الجديدة بالقوصية

image description

فتح الممشى الساحلي بمنطقة اللسان بدمياط أمام المواطنين

الأكثر قراءة

أول تحرك من وزارة الداخلية حول فيديو التحرش بـ«طفلة المعادى»

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 9-3-2021

سيدة تلقى بنفسها أمام القطار.. والسائق ينقذها بهذه الطريقة

وفد قطري يزور القاهرة لبحث تنفيذ بنود جديدة من اتفاق «العلا»

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

التشيك: رصد 7 حالات من سلالة كورونا «الجنوب إفريقية»

منظمة دولية تدعو لإجراءات شاملة بعد قضية الكمامات بألمانيا

إرشادات جديدة للمراكز الأمريكية لعودة الحياة إلى طبيعتها

الطيور يمكن أن تصاب بالعدوى الفيروسية أيضا

أيام زمان

طردته زوجته واستولت على أملاكه.. مأساة عبدالفتاح القصرى

حكاية ليلى مراد مع أم كلثوم والمطر

«حرام يا ناس ما تقولونه».. شائعة تسببت فى غضب شديد لعادل أدهم

«هددتني أنا وشادية».. كواليس معركة عماد حمدي مع زوجته فتحية شريف

مقالات الرأي
ماجد حبته
يومان عالميان لاضطهاد الرجل!
لواء.حمدى البطران
ضرورة الثقافة الآن
مؤمن المحمدي
مثلث الرعب
---
الحوار المجتمعى
المزيد

الثقافة

أحدث إصدارات دار «البلسم» لكتب الأطفال

«حكايات الصياد وأمير البحار» على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية الخميس

الليلة.. عرض فيلم «شمال إلى الشمال الغربى» بقصر السينما

اليوم.. مناقشة المجموعة القصصية «الشهيد الحى» للكاتبة السورية ريتا بربارة