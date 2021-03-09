دراسة تحذر من ارتفاع إصابات كورونا مع زيادة تطاير حبوب اللقاح

كشفت دراسة حديثة أن التطاير القوي لحبوب اللقاح قد يؤدي إلى زيادة خطورة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وذكر فريق بحث دولي تحت قيادة باحثين من الجامعة التقنية في مدينة ميونخ الألمانية ومركز "هيلمهولتس" في ميونخ في دراسته التي نُشرت في دورية "بروسيدينجز أوف ذا ناشونال أكاديمي أوف ساينس" أنه إذا تواجد اللقاح في الهواء بنسب كبيرة، سيزداد عدد الإصابات بكورونا.وبحسب الدراسة، فإنه في الأماكن التي لا توجد بها لوائح إغلاق، ارتفع معدل الإصابة في المتوسط بنسبة 4%، عندما ارتفع عدد حبوب اللقاح في الهواء بمقدار 100 حبة لكل متر مكعب.وخلال فترة الدراسة كان معدل الإصابة بكورونا يرتفع بنسبة 20% في بعض المدن الألمانية، عندما كان يصل عدد حبوب اللقاح في بعض الأحيان إلى 500 حبة في كل متر مكعب من الهواء يوميا.