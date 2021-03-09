مقتل 12 من تنظيم داعش في العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ طيران التحالف الدولي ضربة جوية في جبل عداية ضمن قاطع عمليات نينوى، أسفرت عن تدمير وكر بداخله نحو 10 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي.وذكرت الخلية -وفقا لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية- أنه بأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، طيران التحالف الدولي نفذ ضربة جوية في جبل عداية ضمن قاطع عمليات نينوى، أسفرت عن تدمير وكر بداخله نحو 10 عناصر من عصابات داعش الإرهابية".وأوضحت أنه في الوقت ذاته خرجت قوة لتفتيش المنطقة المستهدفة، وشاهدت اثنين من عناصر داعش يرتديان أحزمة ناسفة فقتلتهما في الحال، مؤكدة أن طيران التحالف الدولي نفذ أيضا ضربة جوية أخرى في منطقة العيثة ضمن قاطع عمليات صلاح الدين، أسفرت عن تدمير نفق كبير بالكامل.