خبيرة فلك توضح أبرز أبراج النساء القويات الجديرات بالتكريم

1- امرأة برج الجدي



2- امرأة برج الدلو



3- امرأة برج الحوت



4- امرأة الحمل



5- امرأة برج الثور



6- امرأة برج الجوزاء



7- امرأة برج السرطان



8- امرأة برج الأسد



9- امرأة برج الميزان



10- امرأة برج العقرب



11- امرأة برج القوس



لكل برج صفاته الخاصة، ودائما ما تكون المرأة لها صفتها التي تميزها، وتختلف صفات كل امرأة عن الأخرى، ولكن هناك اتفاق بين مجموعة من صفات بعض أبراج النساء التي تتصف بالقوة بحسب خبيرة الفلك والابراج ندي عادل، والتي أوضحت أبرز سيدات هذه الأبراج.امرأة برج الجدي تتحمل زوجها إلى أبعد الحدود، وحتى أطفالها وأعباء المنزل وتتعب نفسها في النظافة اليومية، ولكن قلبها ينشغل بسبب زوجها وإذا ما كان يتعرف نساء غيرها، ومن هنا تتحمل أعباء كل شيء.امرأة الدلو لا تريد ان تتخلص من التفكير في المال، وهموم الأولاد والمستقبل، وتحمل أعباء أولادها، كما أنها منذ الصغر تحمل هم متى اتزوج، متى أصبح غنية، متى اطمئن على أولادي، متي أعيش مرتاحة، لذا لا تلقى الراحة ابدا.امرأه الحوت تحمل مسؤولية نفسها منذ الصغر، وتقتصر على نفسها وتكون هي الرجل والأنثى في نفس الوقت، قليلة الحظ من الأهل والأحباء، وتعيش في صراع والكل يحسدها ولا ينظر إلى ضعفها.تعيش دائما في الغربة وتحمل أعباء الأهل، وتساعد الجميع في الالتحاق بالوظائف وتساعد كل محتاج من عائلتها، ولكن لا تأخذ حتى كلمة شكرا.تعيش في ظل رجل واحد طول حياتها، وعندما تنفصل تعيش لتربية أولادها وتحرم نفسها من متعه الحياة، وفي صغر سنها تساعد الأخ والأم، ولكن لا أحد يشكرها.تعيش نافرة من العائلة، وتعيش لأجل اصدقائها وفي آخر المطاف تعاني من خيانة الشريك والأصدقاء.تعيش تسدد في ديون، وتعيش في حلم أن تتمنى أن يكون الشريك غير خائن، وأن أخواتها لا يحملونها خطأ اختيارها السئ وتعيش علي أمل الحب والاستقرار والزواج العاجل.تحمل هم كل كبير وصغيرة ولا أحد يشكر تحمل أعباء الأخ والأخت منذ الصغر، وتترك نفسها حتى أواخر سنها ثم تتذكر أن شبابها قد زال، وعلى أمل أن يعود بعد أن أضاعت شبابها في العمل وتجميع تفكك العائلة وحل مشاكلهم.تتمنى العيش مع حبيب العمر الذي يغدق عليها بالمال، ويبقي هو مسؤولا عن المصروفات الباذخة لها، ولكنها تقع بشريك لا ينتمي إلى فتى أحلامها بشيء.تتمني ألا يتدخل أحد بشيء مع شريك حياتها، وأن تكون محفوظة من العين والحسد من أهل الزوج، وتحمل عبء مسؤولية والدتها وأختها طول الوقت.تحمل عبء متي أنجب، ومتى اتزوج، ومتى سيترك زوجي كل النساء ويكتفي بي.