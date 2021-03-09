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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

خبيرة فلك توضح أبرز أبراج النساء القويات الجديرات بالتكريم

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 03:34 م
ندي عادل
ندي عادل
هويدا سعيد
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لكل برج صفاته الخاصة، ودائما ما تكون المرأة لها صفتها التي تميزها، وتختلف صفات كل امرأة عن الأخرى، ولكن هناك اتفاق بين مجموعة من صفات بعض أبراج النساء التي تتصف بالقوة بحسب خبيرة الفلك والابراج ندي عادل، والتي أوضحت أبرز سيدات هذه الأبراج.

1- امرأة برج الجدي

امرأة برج الجدي تتحمل زوجها إلى أبعد الحدود، وحتى أطفالها وأعباء المنزل وتتعب نفسها في النظافة اليومية، ولكن قلبها ينشغل بسبب زوجها وإذا ما كان يتعرف نساء غيرها، ومن هنا تتحمل أعباء كل شيء.

2- امرأة برج الدلو
امرأة الدلو لا تريد ان تتخلص من التفكير في المال، وهموم الأولاد والمستقبل، وتحمل أعباء أولادها، كما أنها منذ الصغر تحمل هم متى اتزوج، متى أصبح غنية، متى اطمئن على أولادي، متي أعيش مرتاحة، لذا لا تلقى الراحة ابدا.

3- امرأة برج الحوت

امرأه الحوت تحمل مسؤولية نفسها منذ الصغر، وتقتصر على نفسها وتكون هي الرجل والأنثى في نفس الوقت، قليلة الحظ من الأهل والأحباء، وتعيش في صراع والكل يحسدها ولا ينظر إلى ضعفها.

4- امرأة الحمل

تعيش دائما في الغربة وتحمل أعباء الأهل، وتساعد الجميع في الالتحاق بالوظائف وتساعد كل محتاج من عائلتها، ولكن لا تأخذ حتى كلمة شكرا.


5- امرأة برج الثور

تعيش في ظل رجل واحد طول حياتها، وعندما تنفصل تعيش لتربية أولادها وتحرم نفسها من متعه الحياة، وفي صغر سنها تساعد الأخ والأم، ولكن لا أحد يشكرها.


6- امرأة برج الجوزاء

تعيش نافرة من العائلة، وتعيش لأجل اصدقائها وفي آخر المطاف تعاني من خيانة الشريك والأصدقاء.

7- امرأة برج السرطان

تعيش تسدد في ديون، وتعيش في حلم أن تتمنى أن يكون الشريك غير خائن، وأن أخواتها لا يحملونها خطأ اختيارها السئ وتعيش علي أمل الحب والاستقرار والزواج العاجل.

8- امرأة برج الأسد

تحمل هم كل كبير وصغيرة ولا أحد يشكر تحمل أعباء الأخ والأخت منذ الصغر، وتترك نفسها حتى أواخر سنها ثم تتذكر أن شبابها قد زال، وعلى أمل أن يعود بعد أن أضاعت شبابها في العمل وتجميع تفكك العائلة وحل مشاكلهم.

9- امرأة برج الميزان

تتمنى العيش مع حبيب العمر الذي يغدق عليها بالمال، ويبقي هو مسؤولا عن المصروفات الباذخة لها، ولكنها تقع بشريك لا ينتمي إلى فتى أحلامها بشيء.

10- امرأة برج العقرب

تتمني ألا يتدخل أحد بشيء مع شريك حياتها، وأن تكون محفوظة من العين والحسد من أهل الزوج، وتحمل عبء مسؤولية والدتها وأختها طول الوقت.

11- امرأة برج القوس

تحمل عبء متي أنجب، ومتى اتزوج، ومتى سيترك زوجي كل النساء ويكتفي بي.

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