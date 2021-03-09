بحضور السيسي.. بدء الندوة التثقيفية للقوات المسلحة احتفالًا بيوم الشهيد

انطلقت فعاليات الندوة التثقيفية الـ33 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.حضر الندوة- التي جاءت بعنوان "لولاهم ما كنا هنا"- رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.وبدأت فعاليات الندوة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ "أحمد تميم المراغي"، تلاها عرض فيلم تسجيلي عن "يوم الشهيد".