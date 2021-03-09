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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فريق هندسى يعاين مستشفى بنى سويف التخصصى لاستكمال تطوير المرحلة الثالثة

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 10:20 ص
مستشفى بنى سويف التخصصى
مستشفى بنى سويف التخصصى
بنى سويف - محمد حفيظ
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قال الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام مستشفى بني سويف التخصصي، اليوم الثلاثاء، إن فريقا من المهندسين تابع لشركة الاستشارات الهندسية المتعاقدة مع أمانة المراكز الطبية المتخصصة في إطار استكمال تطوير المنظومة الطبية بالمستشفى إلى عمل دراسة ميدانية للوضع الحالي للتطوير ودراسة آلية استكمال المرحلة الثالثة من تطوير المستشفى وإعداد المقايسات اللازمة لاستكمال الأعمال.

وأوضح جودة فى تصريحات صحفية أن الفريق الهندسي المكون من 8 مهندسين من مختلف التخصصات الهندسية بعد مناقشة المقترح الوظيفي المقترح وبمناظرة جميع الأقسام وأماكن التطوير المستهدفة لاستكمال بروتوكول المرحلة الثالثة.

وأكد مدير عام المستشفى أن الزيارة تعد استكمالًا للزيارات المسبقة لإدارة المشروعات بأمانة المراكز الطبية المتخصصة وبعد العرض على الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة على الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان باستكمال المرحلة الثالثة للمستشفى طبقا لأحدث كود لإنشاء المستشفيات وإضافة أقسام الطوارئ، العمليات، والنساء والتوليد والحضانات، والكلي.

بالإضافة إلى أقسام جراحات المسالك، والعلاج الطبيعي والحروق والمناظير والكبد وتطوير قسم المعامل وبنك الدم وأضافه تخصصات جديدة مثل جراحة القلب المفتوح ومركز للأورام وإنشاء مدرسة للتمريض وسكن للأطباء واستكمال تطوير باقي الأقسام الخدمية بالمستشفى مثل المطبخ والمغسله وقسم السجلات الطبية المميكنة.

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